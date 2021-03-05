Bodrum'da dalgıçların yaptığı deniz dibi temizliğinde bir ton atık toplandı
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Bodrum'da dalgıçların yaptığı deniz dibi temizliğinde bir ton atık toplandı

05.03.2021 14:05 | Son Güncelleme: 05.03.2021 14:08
Bodrum'da dalgıçların yaptığı deniz dibi temizliğinde bir ton atık toplandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dalgıçlar, deniz dibi temizliği gerçekleştirdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dalgıçlar, deniz dibi temizliği gerçekleştirdi.

Bodrum Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesince Gümbet Limanı'nda düzenlenen etkinliğe 10 dalgıç katıldı.

Yaklaşık 2 saat süren temizlikte, deniz dibinden otomobil lastiği, plastik, cam ve metal olmak üzere bir tona yakın atık çıkarıldı. Denizden çıkarılanlar arasında 20'ye yakın şezlongun da olduğu görüldü.

Tekneyle kıyıya getirilen atıklar, belediye ekiplerince bölgeden alındı. Etkinliği takip eden bazı vatandaşlar, atıkların denize atılmasına tepki gösterdi.

Temizlik çalışması sualtı kamerasınca da görüntülendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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