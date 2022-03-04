Bodrum'da dalgıçlar denizi, öğrenciler kıyıyı temizledi

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde dalgıçlar deniz dibi temizliği yaptı, öğrenciler de kıyıdaki çöpleri topladı.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla 2015'te hayata geçirilen deniz dibi ve kıyı temizliği etkinliği, bu yıl Türkbükü sahilinde başladı.

Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, gazetecilere, 18 dalgıcın ve öğrencilerin destek verdiğini temizlik çalışmasının sezon başlangıcına kadar devam edeceğini söyledi.

Çevresel bir farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirten Yılmaz, atıkların denize atılmaması gerektiğini dile getirdi.

Türkbükü Mahallesi Muhtarı Yücel Ertuğrul da etkinlik için belediyeye teşekkür ederek denizlerin gelecek olduğunu ve korunması gerektiğini ifade etti.

Etkinlikte gönüllü dalgıçlar, denize dalarak dipteki atıkları temizledi. Türkbükü Şehit Gaffur Kaynar İlkokulu öğrencileri de kıyı temizliği yaparak etkinliğe destek verdi.

Dalgıçlar ve çocukların topladığı 230 kilogram atık, belediye ekiplerince bölgeden alındı.

Dalış ekibi temizliğin ardından, etkinliğin 8'inci yılı anısına pasta kesti.