Bodrum'da cuma namazı statta kılındı
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Bodrum'da cuma namazı statta kılındı

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle bir süredir ibadete kapalı olan camiler, 74 gün sonra cuma namazı ile birlikte yeniden ibadete açıldı.

Bodrum'da cuma namazı statta kılındı
29.05.2020 17:05 | Son Güncelleme: 29.05.2020 17:09

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle bir süredir ibadete kapalı olan camiler, 74 gün sonra cuma namazı ile birlikte yeniden ibadete açıldı. Bodrum'da ise camilerin yanı sıra pazar yerleri ve stadyumlarda da namaz kılındı.

İçişleri Bakanlığı, 'Cami ve Mescitlerde Cemaatle İbadet Edilmesi' hakkında 81 il valiliğine gönderdiği genelgeyle, cuma namazının kılınacağı camileri belirledi. Yayınlanan genelgede abdesthane, şadırvan ve tuvaletlerin kapalı tutulacağı, cemaatle veya bireysel namaz kılacak herkesin tıbbi/bez maske takmasının zorunlu olduğu vurgulandı. Cuma namazının valilik ve kaymakamlıklarca belirlenecek (il/ilçe müftülüklerinin tespitleri kapsamında) yeterli bahçesi/avlusu/açık alanı bulunan camilerde kılınabilmesine karar verildi. Bu kapsamda Bodrum'da da 60 cami ve stadyum, pazar yeri gibi 9 alternatif yer belirlendi. Bugün Bodrum İlçe Stadı'nda kılınan cuma namazında da gerekli tedbirler alındı. Namazda saflar arasındaki sosyal mesafeye uyuldu, cemaat maske taktı.

Stadyumda kılınan namazda Bodrum Kaymakam Bekir Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Ali Özher ve İlçe Müftüsü İbrahim Kapancı da vardı. Cuma namazının kılındığı noktalardan biri olan Bitez pazar yerinde de namaz tedbirler eşliğinde kılındı. Namaza çok sayıda kişinin katıldığı görüldü. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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