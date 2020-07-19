Bodrum'da çöpte tüfek bulundu
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Bodrum'da çöpte tüfek bulundu

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, katı atık düzenli depolama alanına getirilen çöpler arasında av tüfeği bulundu.

Bodrum'da çöpte tüfek bulundu
19.07.2020 16:10 | Son Güncelleme: 19.07.2020 16:14

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, katı atık düzenli depolama alanına getirilen çöpler arasında av tüfeği bulundu. İşçilerin durumu bildirmesi üzerine gelen polis ekipleri, tüfeğe incelenmek üzere el koydu.

Muğla'nın Bodrum ilçesi, dün Torba Mahallesi'ndeki katı atık düzenli depolama tesisinde çöp ayrıştırma işçileri, torba içinde av tüfeği buldu. Çöpe atılan tüfek ile ilgili işçiler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri, tesiste inceleme yaptı. Çöpte bulunan tüfeğe ise incelenmek üzere el konulup, kriminal laboratuvara gönderildi.


Kaynak: DHA

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