Bodrum'da çöp konteynerindeki kedi yavrusu temizlik personelinin dikkati sayesinde kurtuldu

Bodrum ilçesinde, çöp konteynerindeki kedi yavrusu, çöp toplama aracında çalışan personelin dikkati sayesinde kurtuldu.

Bodrum ilçesinde, çöp konteynerindeki kedi yavrusu, çöp toplama aracında çalışan personelin dikkati sayesinde kurtuldu.

Mumcular Mahallesi'nde konteynerin çöp toplama aracına boşaltılmasının ardından sıkıştırma işlemine geçen Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Halil İbrahim Yalçın ve Selçuk Kurt, bu sırada çöplerin arasından ses geldiğini fark etti.

Görevliler, sıkıştırma işlemi sırasında çöplerin arasında fark ettikleri yavru kediyi araçtan çıkardı.

Kedi yavrusu Bodrum Belediyesi Torba Geçici Hayvan Bakımevine götürülerek veterinerler tarafından sağlık kontrolünden geçirildi.

Herhangi bir sağlık problemi bulunmayan yavru kedi, konteynere atıldığı bölgede bulunan annesinin yanına bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı