Bodrum'da çocuk parkında yangın
Muğla'nın Bodrum ilçesinde çocuk parkında çıkan yangında hasar oluştu.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde çocuk parkında çıkan yangında hasar oluştu.
Cevat Şakir Mahallesi Ceyhan Sokak'taki çocuk parkında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Zemin kaplaması yanmaya başlayan parkta, oyun araçlarının bir kısmı kullanılamaz hale geldi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangını söndürdü.
Kaynak: AA
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