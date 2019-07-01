Bodrum'da çocuk parkında yangın

Bodrum'da çocuk parkında yangın

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çocuk parkında çıkan yangında hasar oluştu.

Bodrum'da çocuk parkında yangın

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çocuk parkında çıkan yangında hasar oluştu.
Cevat Şakir Mahallesi Ceyhan Sokak'taki çocuk parkında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Zemin kaplaması yanmaya başlayan parkta, oyun araçlarının bir kısmı kullanılamaz hale geldi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangını söndürdü.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et