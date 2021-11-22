BODRUM, MUĞLA (İHA) - - Bodrum'da çocuk kütüphanesi açıldı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Hüseyin Özgül Çocuk Kütüphanesi, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirildi.

Dereköy'deki Peksimet Çocuk Kütüphanesi'nin yapımında büyük emeği geçen, çocuklara ve eğitime verdiği destekle tanınan sanatçı Hüseyin Özgül'ün adının verildiği kütüphane açılışına çok sayıda çocuk ve veli katıldı.

Kurdele kesimi öncesi konuşma yapan Kaymakam Bilgehan Bayar kütüphaneyi çok beğendiğini ve çocukluğunda böyle fırsatlar bulduğunda her zaman değerlendirmeye çalıştığını aktardı. Bayar konuşmasının devamında, "Kitap okuyup kendimizi geliştireceğiz, hayatı öğreneceğiz. Çünkü geleceği inşa edecek yegane varlıklar bizim çocuklarımız, gençlerimiz, sizlersiniz. Okumak sadece örgün öğretim değil, bunun dışında da okuyup hayatı öğreneceğiz. Güncel yayınları takip etmemiz gerekiyor. Bunun da çok önemli kaynağı kütüphaneler" dedi.

"Haklarımızı bilmek, dünyayla buluşmak için okuyacağız"

Bayar'ın ardından konuşmasını yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 2019 Mart ayında Peksimet Çocuk Kütüphanesi'nde yaptıkları bir toplantının ardından burayı geliştirme kararı aldıklarını ve Hüseyin Özgül'ün adımını attığı bu projeyi daha ileriye taşıma sözü verdiklerini belirtti. Aras, sözlerine şöyle devam etti:

"Nasıl insan hakları varsa, sokaktaki kedi, köpeğin hakları varsa, nasıl dağdaki bir ağacın hakkı varsa çocukların da hakları var. Sizler de haklarınızı bilmelisiniz. Bunu bilmek için de okuyacağız. Okumak bizi geliştirir, dünyayla buluşturur. O yüzden okumayı lütfen birincil hedefinize koyun."

Kadınlar ve çocuklarla ilgili çeşitli çalışmalar gerçekleştirileceğini ve her zaman destek olacaklarını belirten Aras, sözlerini şöyle noktaladı:

"Burada tabi ki sevgili dostumuz, kardeşimiz Hüseyin Özgül'ü de anmadan geçemeyeceğiz. Onun hem Bodrum'un kültürüne hem de ekonomi hayatına o güzel kabaklarıyla önemli bir imza attığını söyleyebiliriz. Emekçi kadınlarımıza bizlere güç verdikleri için, annelerimize çocuklarını eğitip geleceğe hazırladıkları için, çocuklarımıza da güler yüzleriyle bize enerji verdikleri için teşekkür ediyoruz.