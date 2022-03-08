Bodrum'da Çırkan Mahalle Muhtarı Ünlü'den kadınlara karanfil - Haberler

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Bodrum'da Çırkan Mahalle Muhtarı Ünlü'den kadınlara karanfil

AA - Ali Ballı - Güncel
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Bodrum'da Çırkan Mahalle Muhtarı Ünlü'den kadınlara karanfil

Bodrum ilçesinde, Çırkan Mahallesi Muhtarı Coşkun Ünlü, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla kadınlara karanfil dağıttı.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Bodrum ilçesinde, Çırkan Mahallesi Muhtarı Coşkun Ünlü, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla kadınlara karanfil dağıttı.

Ünlü, Mahallesi'nde sağlık, eğitim ve işletme başta olmak üzere farklı hizmet dallarında çalışan kadınları tek tek ziyaret etti. Sabah saatlerinde başlayan ziyaretlerde bin 500 karanfil dağıtıldı.

Mahallede yaşayan yaşlıları da ziyaret eden Ünlü, onlarla bir süre sohbet edip taleplerini de dinledi.

AA / Ali Ballı - Güncel

Dünya Kadınlar Günü, Bodrum, Mart, Güncel, Haberler

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