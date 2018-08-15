Bodrum'da Cinayet Zanlısı Tutuklandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, babasını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, babasını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.
İlçenin Koyunbaba Mahallesi'nde 12 Ağustos'ta Hızır T'nin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili, Jandarma ekipleri soruşturma başlattı.
Yürütülen soruşturma kapsamında Hızır T'nin oğlu şüpheli C.T, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı C.T. tutuklandı.