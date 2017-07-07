Bodrum'da çıkan yangında alevler evlere yaklaştı



MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'ndeki makilik alanda çıkan yangın şiddetli rüzgarın da etkisi ile hızla büyüdü. Alevlerin evlere 50 metre yaklaşması üzerine geniş güvenlik önlemi alan itfaiye ekiplerinin yangının söndürmek için başlattığı çalışma sürüyor.



Yangın, Bağla Mahallesi yakınlarında bugün saat 21.00 sıralarında çıktı. Makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın şiddetli rüzgarın da etkisi ile hızla büyüdü. Alevleri gören çevredekilerin bildirmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1600 konutun bulunduğu 50'nci Yıl Sitesi, Bank Ev, Kartur Sitesi ve Kumsu Köy Tatil Siteleri'ne 50 metre kadar yaklaşan alevler nedeniyle çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangına 8 itfaiye, 6 arazöz ve 30 orman işçisi müdahale etmeye başladı. Alevlerin Bodrum'dan da görüldüğü yangında rüzgarın sık sık yön değiştirmesi nedeniyle ekiplerin güçlükle müdahale ettiği belirtildi. Bodrum-Bala ve Akyarlar yolu üzerinden trafiğin jandarma tarafından kontrollü olarak sağlandığı belirtilirken, yangında ilk belirlemelere göre 6 hektarlık makilik alan zarar gördü.



Ekiplerin yangının söndürmek için başlattığı çalışma sürüyor.