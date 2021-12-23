Bodrum'da cezaevinden firar eden hükümlü yakalandı - Haberler
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Bodrum'da cezaevinden firar eden hükümlü yakalandı

Bodrum'da cezaevinden firar eden hükümlü yakalandı
AA / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde cezaevinden kaçan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde cezaevinden kaçan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

"Uyuşturucu madde satmak ve bulundurmak" suçundan hüküm giyen H.K'nin tutulduğu Bodrum Cezaevi'nde firar ettiği bilgisini alan Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri harekete geçti.

Kızılağaç Mahallesi'nde olduğu tespit edilen firari hükümlü, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K, cezaevine gönderildi.

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AA / Ali Ballı - Son Dakika Haberleri

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