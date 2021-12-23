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Bodrum'da cezaevi firarisi yakalandı

Bodrum'da cezaevi firarisi yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki cezaevinden dün firar eden şahıs narkotik ekipleri tarafından yakalandı.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçesindeki cezaevinden dün firar eden şahıs narkotik ekipleri tarafından yakalandı.

Uyuşturucu Madde Satmak ve bulundurmak suçundan cezaevinde yatan H.K isimli şahsın cezaevinden firar ettiği bilgisini alan Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, harekete geçti.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kızılağaç Mahallesinde yapılan operasyonla şahıs kıskıvrak yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

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