Bodrum'da çevrim içi ders sırasında fenalaşan öğretmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bodrum'da çevrim içi ders sırasında fenalaşan öğretmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Bodrum'da çevrim içi ders sırasında fenalaşan öğretmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çevrim içi ders sırasında fenalaşan ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen öğretmen, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çevrim içi ders sırasında fenalaşan ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen öğretmen, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İlçedeki özel bir okulda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Esra Karaman (29), 2 gün önce uzaktan eğitim sistemiyle sabah ilk derste öğrencileriyle bir araya geldi. İkinci derste kendisini iyi hissetmeyen Karaman, hastaneye kaldırıldı.

Beyin kanaması geçirdiği tespit edilerek yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Esra öğretmen, durumunun ağırlaşması üzerine Denizli'deki bir hastaneye sevk edildi.

İki gün yoğun bakımda tedavi gören Karaman, hayatını kaybetti.

Esra Karaman'ın ani ölümü ilçede üzüntüye neden oldu.

Genç öğretmenin cenazesi, Aydın'ın Çine ilçesinde toprağa verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

Öğrencilerinin gözü önünde beyin kanaması geçiren Esra öğretmen, yaşam mücadelesini kaybetti
Öğrencilerinin gözü önünde beyin kanaması geçiren Esra öğretmen, yaşam mücadelesini kaybetti
8 milyona satılan bile var! Marmaris'teki 'izole villa' fiyatları Avrupa'nın ünlü şehirleriyle yarışıyor
8 milyona satılan bile var! Marmaris'teki 'izole villa' fiyatları Avrupa'nın ünlü şehirleriyle yarışıyor
Ukraynalı turistlerin korona sürecinde tatil adresleri Türkiye oldu
Ukraynalı turistlerin korona sürecinde tatil adresleri Türkiye oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Süleyman Soylu Antonio Guterres Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hakan Altun Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Seren Serengil
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Gökhan Töre Gökhan Gönül Hüseyin Göçek
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bodrum'da çevrim içi ders sırasında fenalaşan öğretmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.5.2021 15:59:03. #1.14#

title