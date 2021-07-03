Bodrum'da, çevrenin korunması ve atık toplama maliyetinin azaltılmasına yönelik çalışma başlatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bodrum'da, çevrenin korunması ve atık toplama maliyetinin azaltılmasına yönelik çalışma başlatıldı

Bodrum'da, çevrenin korunması ve atık toplama maliyetinin azaltılmasına yönelik çalışma başlatıldı
Anadolu Ajansı / Osman Uras - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde temizlik hizmetlerinde yapılacak çalışmalarla hem doğanın korunması hem de atık toplama maliyetinin azaltılması hedefleniyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde temizlik hizmetlerinde yapılacak çalışmalarla hem doğanın korunması hem de atık toplama maliyetinin azaltılması hedefleniyor.

"Temiz Bodrum" kampanyası kapsamında Umurça Parkı'nda gerçekleştirilen basın toplantısında, Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünün yeni uygulamaları tanıtıldı, mahallelerde çevrenin korunması ve atık toplama maliyetinin azaltılmasına yönelik başlatılan çalışma hakkında bilgi verildi.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, yaklaşık iki yıldır atık toplama yönteminde yenilikçi fikirler geliştirip farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Herkesin elini taşın altına sokup sorumluluk alması gerektiğini belirten Yılmaz, "Bodrum Belediyesi olarak biz sadece çoban ateşi yakıyoruz. Çevre konuları bütüncül olarak değerlendirilerek tedbir alınması, duyarlılığın artması gerekiyor. Muğla'daki 13 ilçe içerisinde kent temizliğine en çok para harcayan ilçe yine Bodrum Belediyesidir. Kent temizliği anlamında teknolojik bir altyapı kuracağız." dedi.

"Su kirliliğinin yüzde 25'i bitkisel atık yağlardan kaynaklanmaktadır"

Biyodizel Sanayi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Gökay Biraltın ise bir litre bitkisel atık yağın bir milyon litre suyu kirlettiğine dikkati çekti.

Marmara Denizi'nde etkili olan müsilajı (deniz salyası) anımsatarak yaşanan deniz kirliğinin bir uyarı işareti olduğunu ifade eden Biraltın "Su kirliliği oluşum sebebinin yaklaşık yüzde 25'i bitkisel atık yağlardan kaynaklanmaktadır. Bu yüzden bitkisel atık yağların toplanması aşırı derecede önemlidir hem ekonomik hem de çevre faaliyeti olarak. Bodrum, mavisiyle deniziyle ünlü bir yer. Ancak bu farkındalığı yayamazsak Bodrum'u da kaybetmeye başlayacağız." diye konuştu.

Çalışmalara destek veren şarkıcı Sertap Erener de toplantıya katılarak, çevrenin korunması bilincinin artması için okullarda da eğitim başlatılması gerektiğini söyledi.

Çevreyle ilgili çalışmaları desteklediğini belirten Erener, herkesi bu konuda duyarlı olmaya çağırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Uras

Fethiye'de içinde 38 kişinin bulunduğu tur teknesinin batması sonucu 3 kişi yaralandı
Fethiye'de içinde 38 kişinin bulunduğu tur teknesinin batması sonucu 3 kişi yaralandı
Fethiye'de güneşlenenler çığlık seslerine koştu! Batan teknede can pazarı
Fethiye'de güneşlenenler çığlık seslerine koştu! Batan teknede can pazarı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Varank Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Şeyma Subaşı Kartal Tibet Kerem Kamışlı
Spor Cristiano Diego Costa Emre Kocadağ Aziz Yıldırım Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bodrum'da, çevrenin korunması ve atık toplama maliyetinin azaltılmasına yönelik çalışma başlatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 18:42:08. #1.15#

title