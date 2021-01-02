Bodrum'da çevrenin kirletildiği iddiası
02.01.2021 17:31 | Son Güncelleme: 02.01.2021 17:35
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, çevrenin kirletildiği öne sürüldü.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, çevrenin kirletildiği öne sürüldü.
Bitez Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, etraftan kötü kokular gelmesi üzerine, çevrede inceleme yaptı.
Kötü kokunun makilik alana döşenen demir borudan akan sudan geldiği öne sürüldü.
Yaşanan çevre kirliliğini cep telefonuyla görüntüleyen vatandaşlar, yaşananlara tepki gösterdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı