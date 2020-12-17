Bodrum'da Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın el yazmaları deniz müzesine bağışlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bodrum'da Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın el yazmaları deniz müzesine bağışlandı

17.12.2020 17:27 | Son Güncelleme: 17.12.2020 17:30
Bodrum'da Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın el yazmaları deniz müzesine bağışlandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Halikarnas Balıkçısı" mahlaslı Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın orijinal el yazmalarının devamı, Bodrum Deniz Müzesine bağışlandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Halikarnas Balıkçısı" mahlaslı Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın orijinal el yazmalarının devamı, Bodrum Deniz Müzesine bağışlandı.

Kabaağaçlı'nın manevi oğlu, şair, yazar, eğitimci ve rehber Prof. Dr. Şadan Gökovalı, yıllardır sakladığı ve koruduğu orijinal el yazmalarının bir kısmını önceki aylarda Bodrum Deniz Müzesi'ne bağışlamıştı.

Gökovalı, koleksiyonun diğer kısmını da İzmir'deki evine gelen Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu ve Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu'na teslim etti.

Müzeye bağışlananlar arasında Kabaağaçlı'nın eserlerine ait orijinal el yazmaları, Gökovalı için imzaladığı kitaplar, İrfan Ertel tablosu ve İhsan İnekçi'nin yaptığı "balıkçı büstü" yer alıyor.

Gökovalı, yaptığı açıklamada, ömrünün son 15 yılını dizinin dibinde geçirdiği Halikarnas Balıkçısı'nın, sözlü ve yazılı çok miktarda bilgi ve belgeyi saklaması için kendisine bıraktığını ifade etti.

Cambazoğlu ise belgelerin tasnif çalışmaları tamamlandıktan sonra dijitalleştirme çalışması yapacaklarını gelecek yıl içerisinde belgeleri online olarak da erişime açacaklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Donald Trump Fahrettin Koca Mustafa Varank Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Cansu Dere Caner Cindoruk Mustafa Üstündağ
Spor Erol Bulut Okan Buruk Fatih Terim Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza Kumluca İngiltere Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bodrum'da Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın el yazmaları deniz müzesine bağışlandı | Haberler.com Kültür Sanat
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 17:52:39. #1.14#
title