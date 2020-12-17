Bodrum'da Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın el yazmaları deniz müzesine bağışlandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Halikarnas Balıkçısı" mahlaslı Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın orijinal el yazmalarının devamı, Bodrum Deniz Müzesine bağışlandı.

Kabaağaçlı'nın manevi oğlu, şair, yazar, eğitimci ve rehber Prof. Dr. Şadan Gökovalı, yıllardır sakladığı ve koruduğu orijinal el yazmalarının bir kısmını önceki aylarda Bodrum Deniz Müzesi'ne bağışlamıştı.

Gökovalı, koleksiyonun diğer kısmını da İzmir'deki evine gelen Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu ve Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu'na teslim etti.

Müzeye bağışlananlar arasında Kabaağaçlı'nın eserlerine ait orijinal el yazmaları, Gökovalı için imzaladığı kitaplar, İrfan Ertel tablosu ve İhsan İnekçi'nin yaptığı "balıkçı büstü" yer alıyor.

Gökovalı, yaptığı açıklamada, ömrünün son 15 yılını dizinin dibinde geçirdiği Halikarnas Balıkçısı'nın, sözlü ve yazılı çok miktarda bilgi ve belgeyi saklaması için kendisine bıraktığını ifade etti.

Cambazoğlu ise belgelerin tasnif çalışmaları tamamlandıktan sonra dijitalleştirme çalışması yapacaklarını gelecek yıl içerisinde belgeleri online olarak da erişime açacaklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı