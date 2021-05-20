Bodrum'da çeşitli markaların taklidi ürünler ele geçirildi
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Bodrum'da çeşitli markaların taklidi ürünler ele geçirildi

Bodrum'da çeşitli markaların taklidi ürünler ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Bodrum ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, bir kamyon içerisinde ünlü markaların çok sayıda taklit ürünleri ele geçirildi.

Bodrum ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, bir kamyon içerisinde ünlü markaların çok sayıda taklit ürünleri ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mumcular Gölbaşı Mahallesi'nde bir kamyonette çeşitli markaların taklidi ürünlerin bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Plakası belirlenen ve durdurulan kamyonette yapılan aramada, çeşitli markaların taklidi 3 bin 440 tişört, pantolon ve ayakkabı ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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