Bodrum'da Candan Erçetin Konseri

Şarkıcı Candan Erçetin, Muğla'nın Bodrum ilçesinde konser verdi.

Bodrum Antik Tiyatro'da hayranlarıyla bir araya gelen sanatçı, konserinde, "Kim Korkar" ve "Meğer" isimli şarkılarının da yer aldığı, eski ve yeni albümünden eserler seslendirdi.

Özel bir organizasyonla sahneye çıkan Erçetin, performansı ile müzikseverlerin beğenisini kazandı.

Sanatçının şarkılarına eşlek eden hayranları eğlenceli dakikalar geçirdi.