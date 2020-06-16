Bodrum'da can pazarı...İşçi minibüsü kamyonla çarpıştı: 8 yaralı
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Bodrum'da can pazarı...İşçi minibüsü kamyonla çarpıştı: 8 yaralı

Bodrum'da can pazarı...İşçi minibüsü kamyonla çarpıştı: 8 yaralı Bodrum'da kamyonla, işçi minibüsü çarpıştı ortalık savaş alanına döndü, kazada 8 kişi yaralandı.

16.06.2020 21:20 | Son Güncelleme: 16.06.2020 21:50

Bodrum'da can pazarı...İşçi minibüsü kamyonla çarpıştı: 8 yaralı

MUĞLA - Bodrum'da kamyonla, işçi minibüsü çarpıştı ortalık savaş alanına döndü, kazada 8 kişi yaralandı. Can pazarı yaşanan kaza sonrasından neye uğradıklarını şaşıran işçileri sakinleştirmek için sağlık ekipleri büyük çaba sarf etti.

Kazada Torba Kavşağı'ndan Göltürkbükü istikametine doğru seyreden İslam Önder idaresindeki 48 EU 772 plakalı kamyonet, iddiaya göre önündeki aracın ani fren yapması sonucu araca çarpmamak için fren yaparak şerit değiştirdi. İçerisinde 2 kişinin olduğu kamyonet, o esnada karşı istikametten gelen ve içerisinde 13 işçinin olduğu Mustafa Öztaş idaresindeki 48 S 3510 plakalı yolcu minibüsüyle kafa kafaya çarpıştı. İşçilerin Milas'tan Bodrum'a çalışmaya gelen peyzaj işçileri olduğu öğrenildi. Çarpışma sonrası ortalık savaş alanına döndü. İhbar üzerine kaza mahalline çok sayıda ambulans ve polis ekibi ile itfaiye ekibi sevk edildi. Kamyonette yolcu olarak bulunan bir vatandaş, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kaza mahalline gelen ambulanslara alınan 8 yaralı, ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Edinilen ilk bilgilere göre kaza sonrasında kamyonetteki 2 kişi ile minibüsteki 6 kişinin yaralandığı, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi,

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bodrum'da can pazarı...İşçi minibüsü kamyonla çarpıştı: 8 yaralı

Kaynak: İHA

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