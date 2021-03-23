Bodrum'da çamurlu yağış sonrası oto yıkamacılarda yoğunluk oluştu
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Bodrum'da çamurlu yağış sonrası oto yıkamacılarda yoğunluk oluştu

23.03.2021 18:37 | Son Güncelleme: 23.03.2021 19:01
Bodrum'da çamurlu yağış sonrası oto yıkamacılarda yoğunluk oluştu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan çamurlu yağış sonrası araçlarını temizletmek isteyenler, oto yıkamacılarda yoğunluğa neden oldu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan çamurlu yağış sonrası araçlarını temizletmek isteyenler, oto yıkamacılarda yoğunluğa neden oldu.

İlçede gece etkili olan yağış tozla birleşince araçların üzeri çamurla kaplandı. Araçlarını temizletmek isteyen sürücüler kentin farklı noktalarındaki yıkamacıların yanı sıra akaryakıt istasyonlarının araç yıkama kısımlarında yoğunluk oluşturdu.

Bazı sürücüler, uzun süre beklemek zorunda kaldı.

Oto yıkamacıda çalışan Hasan Kumbasar, AA muhabirine, ilçedeki arabaların üzerine çamur yağdığını ve bu nedenle yoğun bir gün yaşadıklarını söyledi.

Kumbasar "Müşteriler bugün resmen akın ettiler. Gökten çamur yağmış." dedi.

Birkaç gün daha yoğunluk yaşanmasını beklediklerini ifade eden oto yıkamacılardan Birol Öğüden ise "Sarı çamur derler buna. Arada normal yağmur yağsa da araçta kalıyor. Bu nedenle araçlarını bize getiriyorlar temizliyoruz." diye konuştu.

Coşkun Niseoğlu da oto yıkamalarındaki yoğunluğun güneş açtıktan sonra daha da artacağını dile getirdi.

Sürücüler uzun süre sıra bekledi

Sürücüler, oto yıkamacılarda yoğunluk yaşanınca uzun süre sıra beklemek zorunda kaldı.

Geldiği oto yıkamacıdan geri dönen Seyfettin Altun "Sabah arabamın üzeri çamurluydu. Sadece benim arabamda mı diye kontrol ettim. Bodrum genelinde bütün araçlar böyle. Yıkamaya vereceğiz ama 'Üç saat gibi beklemen lazım' dediler. Birkaç yere daha gittim. Hepsi dolu." diye konuştu.

Nurçin Akbaba ise yıkamacıya gelmeden önce sileceklerle çamuru temizleyemediğini, aracının yıkanması için yaklaşık 3 saat beklediğini anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman URAS

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