Bodrum'da Çalışmalar Gece Gündüz Sürüyor

Bodrum Belediyesi tarafından yarımada genelinde yapılmakta olan yol yapım ve asfalt onarım çalışmaları, mevsim şartları elverdiği sürece gece gündüz demeden aralıksız devam ediyor.



Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Bodrum genelinde belirlenen sokak ve caddelerdeki bozulan yollar, sıcak asfalt ile kaplanarak bakım ve onarım işlemlerinin ardından ivedilikle vatandaşın hizmetine açılıyor.



Bodrum Gümbet Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde gerçekleştirilen asfalt çalışmalarını inceleyen Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, "Bodrum yarımadasında yaşayan vatandaşlarımıza hizmet için gece gündüz demeden çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Halkımızın en iyi en huzurlu şekilde yaşayabilmesi için Bodrum Belediyesi olarak tüm birimlerimiz, üzerine düşen görevleri yerine getirmek üzere var güçleriyle çalışıyorlar" dedi.



Bodrum merkezde Yokuşbaşı Mahallesi 1846 Sokak, Yalıkavak Mahallesi Barış Caddesi ve Yale Caddesi 57. Sokak, Gümüşlük Koyunbaba Mevkii Zübeyde Hanım Caddesi, Gümbet Mahallesi Ethem Kaptan Sokak, Adnan Menderes Caddesi, Kasif Ertekin Sokak, Bitez Caddesi, 1521 sokak, Mumcular Mahallesi Atatürk Caddesi, Menteşe Caddesi, 217. Sokak, Esentepe Caddesi ve Yokuşbaşı Caddesi ile İslamhaneleri Mahallesi'nde sıcak asfalt çalışmalarına devam eden ekipler, yarımada genelinde hava şartları uygun oldukça çalışmaları hızlı bir şekilde sürdürecek. - MUĞLA