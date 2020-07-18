Bodrum'da bulunan kafatası için İzmir'den gelen ağabey: Kardeşime ait olduğunu...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bodrum'da bulunan kafatası için İzmir'den gelen ağabey: Kardeşime ait olduğunu...

Bodrum'da bulunan kafatası için İzmir'den gelen ağabey: Kardeşime ait olduğunu düşünüyoruz MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, önceki gün bir köpek tarafından bulunan ve kafatasının kayıp kardeşine ait olabileceğini düşünen Nihat Koran (39), İzmir'den Bodrum'a geldi.

Bodrum'da bulunan kafatası için İzmir'den gelen ağabey: Kardeşime ait olduğunu...
18.07.2020 02:05 | Son Güncelleme: 18.07.2020 02:09

Bodrum'da bulunan kafatası için İzmir'den gelen ağabey: Kardeşime ait olduğunu düşünüyoruz

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, önceki gün bir köpek tarafından bulunan ve kafatasının kayıp kardeşine ait olabileceğini düşünen Nihat Koran (39), İzmir'den Bodrum'a geldi. Kafatasının bulunduğu olay yerinde Demirören Haber Ajansı muhabirine konuşan Koran, "Bulunan kafatası için İzmir'den geldik. Kardeşim 2019 Aralık ayında bu bölgede adeta sırra kadem bastı. Bulunan kafatasının kardeşime ait olduğunu düşünüyoruz. Şu anda sonucu beklemekten başka bir şey elimizden gelmiyor" dedi.
Bodrum'un İçmeler Mahallesi'ndeki tersanede çalışan işçilerin beslediği 'Çiko' isimli köpek, dün saat 01.38 sıralarında bir kafatası getirdi. Bir insana ait olduğu belirlenen kafatasını gören işçiler büyük şaşkınlık yaşadı. Tersanenin işletmecisi Ali Efe (49), sabah işe geldiğinde durumu öğrenip, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, kafatasına incelenmek üzere el koyup, Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Kafatasının aynı bölgede geçen 24 Aralık'tan bu yana kayıp olan bir tersanede boya ustası olarak çalışan Mehmet Ali Koran'a (36) ait olabileceği şüphesi üzerine polis, ormanlık alanda drone ile tarama çalışması yaptı. Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nın 'Sima' isimli özel eğitimli kadavra köpeği ile de ayrıca ormanlık alan arandı. Polis, tersane işletmecisi Efe ile 4 işçinin ifadelerine de başvurdu. Ancak şu ana kadar herhangi bir sonuç alınamadı.
'İÇİMİZ ACIYOR'
İzmir'de toptan sebze- meyve işi ile uğraşan evli 2 cocuk babası Nihat Koran, olayı duyar duymaz Bodrum'a geldi. Kardeşi Mehmet Ali Koran'ı o tarihlerde her yerde aradıklarını ancak bulamadıklarını belirten Koran, şunları söyledi:
"Burada emniyet güçleri daha önce kadavra ve iz takip köpekleri ile arama yaptı, bir sonuç çıkmadı. Hiçbir şekilde bir bulgu ve sonuca ulaşılamadı. Kardeşim enteresan bir şekilde sırra kadem bastı. Bugün bulunan kafatası için İzmir'den geldik. DNA sonucunu bekliyoruz, ne olduğunu bilmiyoruz. Kardeşimiz mi değil mi onu da bilmiyoruz. İçimiz acıyor. Şimdi nterasan bir şekilde bir kafatası çıktı. Kardeşimize ait olduğunu düşünüyoruz.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

15 Temmuz gecesi 'Yönetime el koyduk' mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu Magazin
15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
Polis operasyonunda gizli bölmede yakalanan kadın, 'Size şaka yaptık' dedi 3. Sayfa
Polis operasyonunda gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi
Mansur Yavaş, 'torpille' belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı Güncel
Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı
Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir Güncel
Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir
Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu Güncel
Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu
'Huysuz Virjin' olarak tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu Magazin
"Huysuz Virjin" olarak tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu
Hayatını kaybeden 'Huysuz Virjin' lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
Acun Ilıcalı'dan Bakan Koca'nın Survivor finali eleştirisine yanıt: İstenmeden oluşan bir durum
Acun Ilıcalı'dan Bakan Koca'nın Survivor finali eleştirisine yanıt: İstenmeden oluşan bir durum
Başından vurulmuş halde bulunan asker, sağlık ekiplerini seferber etti
Başından vurulmuş halde bulunan asker, sağlık ekiplerini seferber etti
Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı
Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı
Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı
Katil zanlısının 8 parçaya böldüğü cansız beden için poşet almaya gittiği anlar ortaya çıktı
Katil zanlısının 8 parçaya böldüğü cansız beden için poşet almaya gittiği anlar ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski başyaver Yazıcı'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski başyaver Yazıcı'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
Genelev kraliçesi Matild Manukyan'ın saymakla bitmeyen mirasında mahkemeye yeni başvuru
Genelev kraliçesi Matild Manukyan'ın saymakla bitmeyen mirasında mahkemeye yeni başvuru
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı
Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı
Gözü dönmüş saldırgan, eşini boğazından, araya girmeye çalışan öz kardeşini de bacağından bıçakladı
Gözü dönmüş saldırgan, eşini boğazından, araya girmeye çalışan öz kardeşini de bacağından bıçakladı
Dünya Sağlık Örgütü, 'Koronavirüs ikinci kez bulaşır mı?' soruna yanıt veremedi
Dünya Sağlık Örgütü, "Koronavirüs ikinci kez bulaşır mı?" soruna yanıt veremedi
Anne ve kucağındaki bebeğine otomobil çarptı! Kaza anı saniye saniye kamerada
Anne ve kucağındaki bebeğine otomobil çarptı! Kaza anı saniye saniye kamerada
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
Normalleşme döneminde işçiler, 1.168 lira maaşla ücretsiz izne çıkarılabilecek
Normalleşme döneminde işçiler, 1.168 lira maaşla ücretsiz izne çıkarılabilecek
Meclis'teki 4 partiden Ermenistan'a ortak kınama: İşgal ettiğin Azerbaycan topraklarından çekil
Meclis'teki 4 partiden Ermenistan'a ortak kınama: İşgal ettiğin Azerbaycan topraklarından çekil
Didem Soydan'dan kız arkadaşıyla güneşlendiği fotoğrafa ilginç not: Mutlu eş, mutlu hayat
Didem Soydan'dan kız arkadaşıyla güneşlendiği fotoğrafa ilginç not: Mutlu eş, mutlu hayat
Ayasofya Camii'nde kılınacak ilk namaz sonrası cemaate baklava ikram edilecek
Ayasofya Camii'nde kılınacak ilk namaz sonrası cemaate baklava ikram edilecek
'15 Temmuz gecesi tehdit edildim' diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
"15 Temmuz gecesi tehdit edildim" diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Fatih Sultan Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Selçuk Yöntem Defne Samyeli Erkan Kolçak Köstendil
Spor Gökhan Gönül Ünal Karaman Rıza Çalımbay Bülent Korkmaz Fernando Muslera
Daha Fazla Asker Ankara 15 Temmuz Azerbaycan
Şu an buradasınız: Bodrum'da bulunan kafatası için İzmir'den gelen ağabey: Kardeşime ait olduğunu... - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.7.2020 02:12:32. #1.15#
title