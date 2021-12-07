Bodrum'da bu kez mazgallar çalındı

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (İHA) - Bodrum Belediyesinin 2 mahalledeki 7 mazgalı, kimliği belirsiz şahıslar tarafından çalınırken, belediye çalınan mazgalların yerine yenilerini koydu.

Birkaç gün önce 15'ten fazla demir bahçe kapısının çalındığı Bodrum'da mazgalların da çalındığı ortaya çıktı. İlçeye bağlı Peksimet ve Bahçelievler mahallelerindeki mazgallar, kimliği belirsiz şahıslarca çalındı. İhbar üzerine bölgeye giden belediye ekipleri, çalınan 7 mazgalın yerine yenisini koydu. Konulan mazgallar, bir daha çalınmaması için iyi bir şekilde kaynaklandı. Jandarma ve zabıta ekiplerinin yeni hırsızlık vakalarına karşı bölgede devriye görevi yaptıkları bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bodrum Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Belediye ekiplerimiz, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yerinden sökülerek alınan mazgal demirlerinin yerine yenilerini takıyor. Konu hakkında kolluk kuvvetlerine gerekli müracaatta bulunulmuş olup, halkımızın şüpheli durumlarda ihbarda bulunmasını rica ederiz" denildi.

(Hamdi Yörür/İHA)