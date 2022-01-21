Bodrum'da bitkinlikten yola düşen şahin kurtarıldı - Haberler
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Bodrum'da bitkinlikten yola düşen şahin kurtarıldı

Bodrum'da bitkinlikten yola düşen şahin kurtarıldı
AA / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde vatandaşlarca bitkin vaziyette bulunan şahin tedaviye alındı.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde vatandaşlarca bitkin vaziyette bulunan şahin tedaviye alındı.

İzmir'den Bodrum'a seyahat eden bir kişi, kara yoluna bir şahinin düştüğünü fark etti.

Soğuktan bitkin haldeki şahin, alınarak Yalıkavak Mahallesi'ndeki bir veterinerde tedaviye alındı.

Kuvözde çiğ etle beslenen hayvanın tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.

Bodrum'da bitkinlikten yola düşen şahin kurtarıldı

Bodrum'da bitkinlikten yola düşen şahin kurtarıldı

Bodrum'da bitkinlikten yola düşen şahin kurtarıldı

AA / Ali Ballı - Son Dakika Haberleri

Bodrum, İzmir, Muğla, Güncel, Haber

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