Bodrum'da bitkinlikten yola düşen şahin kurtarıldı

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde vatandaşlarca bitkin vaziyette bulunan şahin tedaviye alındı.

İzmir'den Bodrum'a seyahat eden bir kişi, kara yoluna bir şahinin düştüğünü fark etti.

Soğuktan bitkin haldeki şahin, alınarak Yalıkavak Mahallesi'ndeki bir veterinerde tedaviye alındı.

Kuvözde çiğ etle beslenen hayvanın tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.