Bodrum'da bisiklet turizmi için rotalar belirleniyor
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Bodrum'da bisiklet turizmi için rotalar belirleniyor

Anadolu Ajansı / Osman URAS - Haberler | Güncel
Bodrum'da bisiklet turizmi için rotalar belirleniyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde alternatif turizm faaliyetleri kapsamında bisiklet rotaları belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde alternatif turizm faaliyetleri kapsamında bisiklet rotaları belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğindeki çalışma kapsamında ilçe merkezinde bisiklet turu gerçekleştirildi.

Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl, gazetecilere yaptığı açıklamada, sürdürülebilir turizm komisyonu oluşturduklarını ve kentte turizm faaliyetlerinin daha geniş zamana yayılması için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Bölgede kültür ve spor turizmini de ön plana çıkarmak istediklerini anlatan Bingöl, "Deniz, kum, güneş destinasyonunda varız. 3 ay çok yoğunluk yaşanıyor. Önemli olan yoğunluğu 6-9 aya yayabilmek. Bunun için de Bodrum'da bisiklet rotalarını belirliyoruz." dedi.

Trafik komisyonu rotaları inceleyecek

TÜRSAB Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Yüksel Aslan da resmi bisiklet rotalarının oluşturulabilmesi için deneme sürüşü yapıldığını bildirdi.

Sürüşlerde izlenecek güzergahın olumlu ve olumsuz yanlarının ilçe trafik komisyonunca da inceleneceğini dile getiren Aslan, "Kültür ve Turizm Bakanlığınca rotalar onaylandığında, bir turist 'Nerede bisiklete binebilirim?' dediğinde resmi rotaları önüne koymuş olacağız. Bisiklet turizminin de Bodrum'a önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Bodrum'un ara sokakları da gezilecek

TÜRSAB Gençlik, Doğa ve Alternatif Turizm İhtisas Başkanı Mustafa Demir ise bisiklet rotasındaki bazı yerlerde yürüyerek de gezilebileceğini ve ara sokaklardaki kültürel değerlerin tanıtılacağını söyledi.

İlçe merkezinde İskele Meydanı'nda başlayan ve Zeki Müren Sanat Müzesi'nin bulunduğu caddede sona eren yaklaşık 8,5 kilometrelik bisiklet rotasının, tarihi yel değirmenleri ve kazı çalışmaları devam eden "Halikarnassos Surları"nın yanından geçtiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman URAS

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