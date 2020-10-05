Bodrum'da bir tersanenin önünde kafatası bulunmasıyla ilgili yakalanan 4 şüpheli adliyeye sevk...
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Bodrum'da bir tersanenin önünde kafatası bulunmasıyla ilgili yakalanan 4 şüpheli adliyeye sevk...

05.10.2020 23:59 | Son Güncelleme: 05.10.2020 23:59
Bodrum'da bir tersanenin önünde kafatası bulunmasıyla ilgili yakalanan 4 şüpheli adliyeye sevk...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir tersanenin önünde bulunan kafatasıyla ilgili gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir tersanenin önünde bulunan kafatasıyla ilgili gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, gözaltına alınan 4 zanlı işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

Zanlılardan 3'ü savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, R.A. sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Suçlamaları kabul etmeyen R.A. adliye çıkışında gazetecilere, "Ben öldürmedim ki tedbir olsun diye tutukladı hakim." dedi.

Bodrum'da 16 Temmuz'da bir tersanenin çalışanları tarafından iş yerinin önünde bulunan kafatasının Aralık 2019'da İçmeler mevkisinde kayıp başvurusu yapılan Mehmet Ali Koran'a (36) ait olduğu belirlenmiş, yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman URAS

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