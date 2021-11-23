Bodrum'da bir tekne kuvvetli rüzgar nedeniyle karaya oturdu - Haberler
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Bodrum'da bir tekne kuvvetli rüzgar nedeniyle karaya oturdu

AA / Ali Ballı - Haberler | Güncel
Bodrum'da bir tekne kuvvetli rüzgar nedeniyle karaya oturdu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bir tekne karaya oturdu.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bir tekne karaya oturdu.

İlçede sabah saatlerinde etkisini artıran rüzgarın saatteki hızı 60 kilometreyi buldu.

Sağanağın da zaman zaman etkili olduğu kentin Yahşi Mahallesi açığında demirli "Çilek" isimli yaklaşık 10 metrelik yelkenli tekne, bulunduğu yerden ayrılarak kıyaya sürüklendi.

Sahile yan yatarak hasar oluşan teknenin kurtarılması için çalışma başlatılacağı belirtildi.

Öte yandan olumsuz hava nedeniyle ilçede yaralamalı ve madde hasarlı trafik kazaları da meydana gelirken, yollarda ufak çapta su taşkınları oluştu.

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AA / Ali Ballı - Son Dakika Haberleri

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