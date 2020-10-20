Bodrum'da bir otelin terasında çıkan yangın korkuttu
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Bodrum'da bir otelin terasında çıkan yangın korkuttu

20.10.2020 07:32 | Son Güncelleme: 20.10.2020 07:46

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan bir otelin teras katında yangın çıktı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan bir otelin teras katında yangın çıktı. Restoran ve otellerin bulunduğu caddede çıkan yangın yürekleri ağza getirdi.

Marina caddesi olarak bilinen Neyzen Tevfik caddesinde bulunan bir butik otelin çatı katında henüz bedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler tüm çatıyı bir anda kapladı. Otelin altı ve cadde boyu bulunan restoran, kafe ve barlarda bulunan yerli ve yabancı turistler yangını korku dolu gözlerle izledi. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Tamamen küle dönen çatı katı kullanılmaz hale geldi. Yangında ölen yada yaralanan olmazken büyük çapta maddi zarar olduğu öğrenildi.

(İHA)

Bodrum'da bir otelin terasında çıkan yangın korkuttu
Bodrum'da bir otelin terasında çıkan yangın korkuttu
Bodrum'da bir otelin terasında çıkan yangın korkuttu
Bodrum'da bir otelin terasında çıkan yangın korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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