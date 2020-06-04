Bodrum'da bir otelin daha sahile 'beyaz kum' serme girişimi durduruldu
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Bodrum'da bir otelin daha sahile 'beyaz kum' serme girişimi durduruldu

Bodrum'da bir otelin daha sahile 'beyaz kum' serme girişimi durduruldu MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bir beach club ile 5 yıldızlı otelin sahile 'beyaz kum' diye kuvars tozu sermesi, tepkilere neden olurken, Gökçebel Sahili'nde farklı bir otelde benzer bir girişimin durdurulduğu öğrenildi.

Bodrum'da bir otelin daha sahile 'beyaz kum' serme girişimi durduruldu
04.06.2020 23:21 | Son Güncelleme: 04.06.2020 23:21


Bodrum'da bir otelin daha sahile 'beyaz kum' serme girişimi durduruldu

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bir beach club ile 5 yıldızlı otelin sahile 'beyaz kum' diye kuvars tozu sermesi, tepkilere neden olurken, Gökçebel Sahili'nde farklı bir otelde benzer bir girişimin durdurulduğu öğrenildi. Sahile beyaz kum (klasit kum) seren otel, belediyenin uyarılarının ardından kumları topladı. Konu hakkında açıklama yapan otel sahibi Bülent Kaya, 'Bu kumları plaj kumu adı altında sertifikalı olarak satın aldık. Zararı hakkında bilgimiz yok. Uyarı üzerine kumlar toplatıldı' dedi.
Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'nde bir beach club ile Gündoğan Mahallesi'nde denize sıfır 5 yıldızlı bir otel, sahile kuvars tozu serdi. İhbar üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Bodrum Belediyesi Çevre Kontrol Koruma Müdürlüğü ekipleri baskın düzenledi. Sahile, Maldivler'in sahillerinde bulunan beyaz kum görüntüsü vermek isteyen iki işletme hakkında işlem yapıldı. Otele, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü 310 bin lira, Bodrum Belediyesi ise 35 bin lira ceza kesti. Her iki işletme hakkında ayrıca soruşturma başlatıldığı bildirildi. Yapılan işlemlerin ardından işletmeler sahile serdikleri kuvars tozunu kaldırdı. Öte yandan Gökçebel Sahili'nde farklı bir otelde benzer bir girişimin durdurulduğu öğrenildi. Bodrum Belediyesi, otelin sahiline beyaz kum (klasit kum) sermesine izin vermedi. Ekipler işletmeye tutanak tutarak kumdan örnek alıp, analize gönderdi. Bunun üzerine otel yetkilileri kepçeyle kumları toplatıp kamyonlarla aldıktan firmaya iade etmek için harekete geçti. Konu hakkında açıklama yapan otel sahibi Bülent Kaya, 'Biz zaten her sene kum takviyesi yapmak zorundayız. Kışın dalgalardan dolayı kumlarımız azalıyor. İki senedir de beyaz kum takviyesi yapıyoruz. Bu sene Bodrum'da mermer tozuyla alakalı gündem oluştu. Diğer işletmelerin kullandıkları malzemeleri bilmiyorum ancak bizim kullandığımız sertifikalı beyaz kumdur' dedi.
'KABAHATİMİZ OLDUĞUNA İNANMIYORUM'
Kumu satış yerinden temin ettiklerini söyleyen Kaya, 'Gündemde mermer tozu olduğu için insanlar tepkili. Belediyenin ricası üzerine kumları toplattık. Bu maddenin sertifika ve raporu var. Kalsit denen bir kum. Biz bu işin uzmanı olmadığımız için içeriğini bilmiyoruz. Bu satılıyorsa, insan sağlığına zararlı değildir. Sadece kumsalda kullanılmamasını öneriyorlar. İnsan sağlığına zararlı olsa zannediyorum ki farklı yerlerde kullanılmaz. Kalsit diş macununda, şeker üretiminde, ilaç sektöründe kullanılıyor. İnsan sağlığına zararlı olup olmadığını bilmiyorum. Olsa da bizim bir kabahatimiz olduğuna inanmıyorum. Biz bunu alırken plaj kumu olarak alıyoruz. Sadece sıkıntı olmasın diye toplatırsanız seviniriz dediler. Biz de toplattık' diye konuştu.
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, 'Bodrum Belediyesi olarak mevzuatın emrettiği hususları, Bodrum'un doğasına zarar verecek davranışları önlemek anlamında sahadayız. Kıyıyla ilgili yine bir problem yaşandı. Kıyıya beyaz kum döküldüğü ile ilgili şikayet ulaşmıştı. İlgili işletmeye yapılan müdahale sonucunda kum serimi engellendi ve denize karışması söz konusu olmadı. Bahsedilen kalsit kumu kaldırıldı. Bugün de doğal görünümüne yeniden kavuştu. Doğaya zarar verecek ürünlerin satışının plaj kumu başlığı altında gerçekleşmemesi gerekiyor' diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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