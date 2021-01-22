Bodrum'da bir kişi 5 yıllık kirasını ödediği evden zorla tahliye edildiğini iddia etti
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Bodrum'da bir kişi 5 yıllık kirasını ödediği evden zorla tahliye edildiğini iddia etti

22.01.2021 12:01 | Son Güncelleme: 22.01.2021 12:04
Bodrum'da bir kişi 5 yıllık kirasını ödediği evden zorla tahliye edildiğini iddia etti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kadın, 5 yıllık kirasını ödediği evin icradan bankaya satılması nedeniyle zorla tahliye edildiğini öne sürdü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kadın, 5 yıllık kirasını ödediği evin icradan bankaya satılması nedeniyle zorla tahliye edildiğini öne sürdü.

İddialara göre, Türkbükü Mahallesi'nde yaşayan Deniz Alp (33), üç yıl önce 210 bin lira ödeyerek 5 yıllığına ev kiraladı. Ev sahibinin bankaya olan borcunu ödeyememesi nedeniyle ev İstanbul Anadolu 9. İcra Dairesince satıldı.

Genç kadının eşyaları yediemin deposuna götürüldü. Duruma tepki gösteren Alp, kendisini mağdur ettiğini ileri sürdüğü kişiler hakkında şikayetçi oldu.

Alp, eşyalarının bulunduğu yediemin deposu önünde gazetecilere, kirasını peşin ödediği evden kira sözleşmesi olduğunu belirtmesine rağmen, tarafına herhangi bir tebligat ulaştırılmadan zorla çıkarıldığını, mağdur edildiğini iddia etti.

Eşyalarının çoğunun da taşınırken zarar gördüğünü öne süren Alp, "Üç gündür alakası olmadığım bir durumdan dolayı mağdur edildim. Eşyalarım bir depoda tutuldu. Hakkımı arıyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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