Bodrum'da bir kadın tartıştığı eşini bıçakla öldürdü
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Bodrum'da bir kadın tartıştığı eşini bıçakla öldürdü

10.12.2020 00:19 | Son Güncelleme: 10.12.2020 00:22
Bodrum'da bir kadın tartıştığı eşini bıçakla öldürdü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kadın, tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kadın, tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Ş.D. (38) Yahşi Mahallesi Defne Sokak'taki evlerinde eşi Vedat D. (38) ile aile sorunları nedeniyle tartıştı. Ş.D. tartışmanın eyleme dönüşmesi sonrası elindeki meyve bıçağıyla eşini vücudunun farklı bölgelerinden bıçakladı.

Sesleri duyan komşularının durumu bildirmesinin ardından olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ve polis geldi. Sağlık ekipleri bıçakla yaralanan Vedat D'yi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Aşçı olduğu belirtilen Vedat D, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Katil zanlısı Ş.D. ise polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı.

Çiftin 3 çocuğunun olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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