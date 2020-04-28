Bodrum'da bir hayvansever şehre inen yaban domuzunu ekmekle besledi Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir hayvansever, yiyecek aramak için şehre inen yaban domuzunu ekmekle besledi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir hayvansever, yiyecek aramak için şehre inen yaban domuzunu ekmekle besledi. Yeniköy Mahallesi sakinlerinden Mehmet Keman, bir yaban domuzunun mahallede yiyecek aradığını görünce hayvanın yanına gitti. Keman, evinin yakına kadar gelen domuza ekmek verdi. Hayvanseverin domuzu beslediği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kaynak: AA