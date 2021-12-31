BODRUM'DA BİR BİNANIN İSTİNAT DUVARI YIKILDI

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 2 katlı bir binanın istinat duvarı yıkıldı. Binada yaşayanlar tedbir amaçlı tahliye edildi.

Konacık Mahallesi Ergenekon Sokak'ta dün gece saatlerinde 2 katlı bir binanın istinat duvarı büyük bir gürültüyle yıkıldı. Tedbir amaçlı binada yaşayanlar tahliye edildi. Yıkılan istinat duvarı nedeniyle elektrik hatları zarar gördü. Öte yandan, duvarla birlikte binanın önünde bulunan bahçedeki toprakta kaydı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce binanın bulunduğu bölge şeritle kapatıldı. Belediye ekipleri tarafından bölgede temizlik çalışması yapıldı.