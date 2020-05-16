Bodrum'da "Bir Aydınlığın Adıdır Mustafa Kemal" gösterisi sosyal medyadan yapıldı Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Bir Aydınlığın Adıdır Mustafa Kemal" adlı gösterinin sunumu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında internetten yapıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Bir Aydınlığın Adıdır Mustafa Kemal" adlı gösterinin sunumu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında internetten yapıldı.

Bitez Gülümser Mehmet Danacı İlkokulu öğrencilerinin sahnelediği Kurtuluş Savaşı sürecini her sene farklı yörelerden seçilen halk oyunları ile sunan minikler bu coşkuyu bu yıl internetten yaşattı.

Okul öğretmenlerinden İlkem Karaçiçek ve Ayla Danacı Taşkan tarafından hazırlanan ve ilki 2014 yılında gerçekleşen gösterinin 2020 sunumu, Kovid-19 salgını sebebiyle iptal edildi.

Öğrencilerin kendi evlerinde çektikleri Karadeniz, Trakya, halay, zeybek ve teke yörelerinden oluşan halk oyunları görüntüleri birleştirilerek sosyal medyada paylaşıldı.

Karaçiçek, yaptığı açıklamada, 2014 yılından itibaren her yıl Nisan ayında aralıksız dolu salonlarda gerçekleştirdikleri gösterilerinin Kovid-19 sebebiyle iptal olmasının kendilerini üzdüğünü, oyunları evlerinde cep telefonuyla çekerek kendilerine destek olan öğrenci ve ailelerine teşekkür ettiklerini ifade etti.

Kaynak: AA