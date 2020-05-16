Bodrum'da "Bir Aydınlığın Adıdır Mustafa Kemal" gösterisi sosyal medyadan yapıldı
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Bodrum'da "Bir Aydınlığın Adıdır Mustafa Kemal" gösterisi sosyal medyadan yapıldı

Bodrum'da "Bir Aydınlığın Adıdır Mustafa Kemal" adlı gösteri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle internetten yapıldı.

Bodrum'da
16.05.2020 17:46 | Son Güncelleme: 16.05.2020 17:46

Bodrum'da "Bir Aydınlığın Adıdır Mustafa Kemal" adlı gösteri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle internetten yapıldı.

Bitez Gülümser Mehmet Danacı İlkokulu öğrencilerinin Kurtuluş Savaşı sürecini her sene farklı yörelerden seçilen halk oyunlarıyla sunduğu gösterinin coşkusu bu yıl internetten yaşattı.

Okul öğretmenlerinden İlkem Karaçiçek ve Ayla Danacı Taşkan tarafından hazırlanan ve ilki 2014 yılında gerçekleşen gösterinin 2020 sunumu, Kovid-19 salgını sebebiyle iptal edildi.

Öğrencilerin kendi evlerinde çektikleri Karadeniz, Trakya, halay, zeybek ve Teke yörelerinden oluşan halk oyunları görüntüleri birleştirilerek sosyal medyada paylaşıldı.

Karaçiçek, 2014'ten itibaren her yıl nisanda aralıksız dolu salonlarda gerçekleştirdikleri gösterilerinin Kovid-19 sebebiyle iptal olmasının kendilerini üzdüğünü belirterek, oyunları evlerinde cep telefonuyla çekerek kendilerine destek olan öğrenci ve ailelerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

Manşet

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