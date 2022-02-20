Bodrum'da bıçaklanan yabancı uyruklu kişi ağır yaralandı
AA, Ali Rıza Akkır - Güncel
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan yabancı uyruklu kişi hastaneye kaldırıldı.
BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan yabancı uyruklu kişi hastaneye kaldırıldı.
Ortakent Mahallesi'ndeki bir apart önüne gelen N.Ş. ile Suudi Arabistan uyruklu M.A.Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.Ş, bıçakla M.A.Ç'yi yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ekibince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan M.A.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
N.Ş, polis ekiplerince gözaltına alındı.
AA / Ali Rıza Akkır - Güncel