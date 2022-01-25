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Bodrum da beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı / Eren Ayhan - Haberler | Güncel

Bodrum da beyaza büründü Çok nadir kar yağışı görülen Muğla'nın Bodrum ilçesinde dün geceden itibaren yağan kar ilçenin bazı kesimlerini beyaza bürüdü.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Bodrum da beyaza büründü

MUĞLA - Çok nadir kar yağışı görülen Muğla'nın Bodrum ilçesinde dün geceden itibaren yağan kar ilçenin bazı kesimlerini beyaza bürüdü.

Tüm yurdu etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı Bodrum'da da etkili oldu. İlçenin yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan ve sabaha kadar devam eden kar yağışı vatandaşları sevindirdi. Kar görmeyen çocuklar sabaha kadar kar topu oynadı. İlçeye bağlı bir çok mahallede kar yağışı kendisini gösterdi. Yağışların sabah saatlerine kadar sürdüğü öğrenildi.

Bodrum da beyaza büründü

Bodrum da beyaza büründü

Bodrum da beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı / Eren Ayhan - Son Dakika Haberleri

Bodrum, Muğla, kar, Güncel, Haber

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