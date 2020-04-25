Bodrum'da belediye ekipleri yaban domuzlarının mahalle aralarına inmemeleri için böyle çalışıyor Bodrum'da belediye ekipleri yaban domuzlarının mahalle aralarına inmemeleri için böyle çalışıyor Domuzların şehre inmesini engellemek için seferber oldular Korona virüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle Bodrum'da cadde ve sokakların boş kalmasını fırsat bilen yaban domuzları şehre inmeye başladı.

Bodrum'da belediye ekipleri yaban domuzlarının mahalle aralarına inmemeleri için böyle çalışıyor

Domuzların şehre inmesini engellemek için seferber oldular

MUĞLA - Korona virüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle Bodrum'da cadde ve sokakların boş kalmasını fırsat bilen yaban domuzları şehre inmeye başladı. Bodrum Belediyesi ekipleri de aç kalan yaban domuzlarının şehre inmemesi önlemek için domuzları elleriyle besliyor. Bodrum sokaklarına inene yaban domuzları vatandaşları korkutmaya başladı. Gündüz vakti yaşadıkları ormanlardan Bodrum'a inen domuzlar cadde ve sokaklarda sıklıkla gezdiği görüldü. Sessizliği de fırsat bilen domuz sürüleri halinde şehre inmeye başlayınca Bodrum Belediye ekipleri pazar yerlerindeki atık ürünleri toplayarak domuzları besledi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri ortak çalışmayla, pazar yerlerinden toplanan gıda atıklarını yaban domuzlarının geçiş güzergahlarına her gün bırakmaya başladı. Bir yandan korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele eden ekipler, bir yandan da aç kalan domuzların mahalle aralarına inmemeleri için çalışıyor. Yaban domuzlarının mahalle aralarına inmemeleri için Çırkan, Konacık ve Cumhuriyet Mahallelerinin kırsalına koyulan yemliklerin yanı sıra, yaban domuzlarının yoğun yaşadığı ve sıklıkla görüldüğü bazı bölgelere, haftanın belirli günlerinde gıda atıkları bırakılmaya devam ediliyor.

Kaynak: İHA