Bodrum'da belediye ekipleri sezon hazırlıklarını yoğunlaştırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Bodrum'da belediye ekipleri sezon hazırlıklarını yoğunlaştırdı

Bodrum'da belediye ekipleri sezon hazırlıklarını yoğunlaştırdı
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Bodrum Belediyesi, turizm sezonu hazırlık çalışmalarına hız verdi.

Bodrum Belediyesi, turizm sezonu hazırlık çalışmalarına hız verdi.

Havaların ısınmasıyla ve kademeli normalleşme sürecinin başlamasıyla beraber, kent genelinde başlatılan geniş çaplı temizlik, bakım ve tamirat çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaptığı açıklamada, ilçede parkları, belediye kafelerini, plajları salgın tedbirlerine göre düzenlediklerini, sosyal mesafe ve hijyen kurallarının öncelikleri arasında olacağını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin hem nüfus yoğunluğu hem üretim ve ticaret kapasitesi hem turizm potansiyeli bakımından en hareketli yerlerinin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin hem nüfus yoğunluğu hem üretim ve ticaret kapasitesi hem turizm potansiyeli bakımından en hareketli yerlerinin...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Fahrettin Altun Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Ceyda Düvenci Engin Akyürek Necati Şaşmaz
Spor Mesut Özil Arda Turan Ersun Yanal Gökhan Töre Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bodrum'da belediye ekipleri sezon hazırlıklarını yoğunlaştırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.5.2021 18:16:03. #1.14#

title