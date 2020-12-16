Bodrum'da belediye başkan yardımcılarına saldırı girişiminde bulunduğu öne sürülen kişi yakalandı
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Bodrum'da belediye başkan yardımcılarına saldırı girişiminde bulunduğu öne sürülen kişi yakalandı

16.12.2020 12:45 | Son Güncelleme: 16.12.2020 12:52

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, belediye başkan yardımcılarına bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddia edilen belediye çalışanı gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, belediye başkan yardımcılarına bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddia edilen belediye çalışanı gözaltına alındı.

Konacık Seyit Onbaşı Caddesi'ndeki Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne gelen belediye personeli K.K, Belediye Başkan Yardımcıları Önder Batmaz ve Emel Çakaloğlu ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.K'nin, Batmaz ile Çakaloğlu'na bıçakla saldırmaya çalıştığı öne sürüldü.

Yaşanan arbedede, 2 belediye çalışanı hafif yaralandı. Adrese gelen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından ikna edilen K.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyete götürüldü.

Belediye Başkanı Aras, gazetecilere, bu şekilde şiddetle hiçbir yere varılmayacağını herkesin bilmesi gerektiğini belirterek, savcılığın gerekli incelemeyi başlattığını kaydetti.

Bodrum'da belediye başkan yardımcılarına saldırı girişiminde bulunduğu öne sürülen kişi yakalandı
Bodrum'da belediye başkan yardımcılarına saldırı girişiminde bulunduğu öne sürülen kişi yakalandı
Bodrum'da belediye başkan yardımcılarına saldırı girişiminde bulunduğu öne sürülen kişi yakalandı
Bodrum'da belediye başkan yardımcılarına saldırı girişiminde bulunduğu öne sürülen kişi yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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