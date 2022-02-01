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Bodrum'da beklenen yağış başladı

İhlas Haber Ajansı, Hamdi Yörür - Yerel
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Bodrum'da beklenen yağış başladı Ekipler, sel baskınına karşı teyakkuza geçti Muğla'nın Bodrum'da ilçesinde aralıklarla sağanak yağış etkili oluyor.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Bodrum'da beklenen yağış başladı

Ekipler, sel baskınına karşı teyakkuza geçti

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum'da ilçesinde aralıklarla sağanak yağış etkili oluyor. Ekiplerin, sel ve su baskını ihtimaline karşı teyakkuza geçtiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün şiddetli yağış uyarısı yaptığı Muğla'da aralıklarla sağanak yağış etkili oluyor. Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, zaman zaman etkisini arttırdı. Yağış günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, duraklara sığındı.

Yağış sebebiyle ana arterlerde ufak çaplı su birikintileri oluştu. Sürücüler, su birikintileri sebebiyle dikkatli şekilde ilerledi.

Bodrum ve Muğla'da sağanak yağış Perşembe gününe kadar etkisini sürdürecek. Olabilecek sel ve su baskınına karşı belediye birimleri, teyakkuza geçti.

Bodrum'da beklenen yağış başladı

Bodrum'da beklenen yağış başladı

Bodrum'da beklenen yağış başladı

Bodrum'da beklenen yağış başladı

Bodrum'da beklenen yağış başladı

Bodrum'da beklenen yağış başladı

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İhlas Haber Ajansı / Hamdi Yörür - Yerel

Bodrum, Muğla, Sel, su, Yerel, Haber

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