Bodrum'da bayramda da sessizlik hakim
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Bodrum'da bayramda da sessizlik hakim

Antalya ve Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de sessizlik hakim oldu.

26.05.2020 19:39 | Son Güncelleme: 26.05.2020 19:44

Antalya ve Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de sessizlik hakim oldu.

Ağırladığı turist sayısı bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'da, önceki bayramlarda yüzlerce kişinin uğrak yeri olan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, Lara, Kaputaş ve Sarısu plajları sessizliğe büründü. Yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği yat limanı da bu yıl sessiz kaldı.

Şehrin işlek yerleri Cumhuriyet Meydanı ve Kaleiçi ile Atatürk, Işıklar, Güllük, Eski Lara gibi caddelerde sadece sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan görevliler bulunuyor.

Kentte, polis ve jandarma ekipleri denetim ve uygulamalarını sürdürüyor.

Öte yandan Kovid-19 tedbirlerinin alındığı Konyaaltı Sahili'nde uyarı levhalarının asıldığı, şezlong ve şemsiyelerin ise sosyal mesafe kuralına uygun yerleştirildiği görüldü.

Muğla

Muğla'nın, yaz ayları ve özellikle resmi tatillerde yoğunluğun yaşandığı Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçelerinde, meydanlar, sahil ve yürüyüş yolları ile ünlü plajlar da boş kaldı.

Normal zamanlarda vatandaşların yoğunluk oluşturduğu Cumhuriyet Caddesi başta olmak üzere önemli meydan ve alanlarda da sessizlik hakim bulunuyor.

Kentte, vatandaşlar bayramı evlerinde geçirirken, dışarıya çıkan görevliler de maske takıp sosyal mesafe kuralına uydu.

Bodrum'da bayramda da sessizlik hakim

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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