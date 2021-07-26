Bodrum'da bayram tatilinde teknelerden 2 bin poşet çöp toplandı
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Bodrum'da bayram tatilinde teknelerden 2 bin poşet çöp toplandı

Bodrum'da bayram tatilinde teknelerden 2 bin poşet çöp toplandı
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 9 günlük bayram tatilinde teknelerden 2 bin poşet çöp toplandığı bildirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 9 günlük bayram tatilinde teknelerden 2 bin poşet çöp toplandığı bildirildi.

İMEAK DTO Bodrum Şubesi'nden yapılan açıklamada, Sıfır Atık Projesi kapsamında "Bodrum'da Mavi Kazanacak" sloganıyla katı atık alım teknesinin koylardaki çevre kirliliğini önlemek amacıyla, ücretsiz hizmet vermeye ve teknelerden çöpleri almaya devam ettiği kaydedildi.

Salgın sürecinde normalleşmeyle beraber Bodrum'a talebin arttığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bayram süresince Riva-1 teknemiz, teknelerden yaklaşık 2 bin poşet çöp topladı. İMEAK DTO Bodrum Şube ve Deniz Temiz Derneği Bodrum Şube olarak kendi bölgemizde bilinçli ilerleyerek deniz sektörümüz için her daim tetikteyiz. Burada vatandaşımıza ve misafirlerimize görev düşüyor. Bizim denizden temizlediğimiz doğayı karadan kirletmemeleri elzem. Çöplerin karaya atılmaması ve deniz kullanım alnında kötü görüntüye ve çevre kirliliğine yer vermemek amacıyla sürekli bilgilendirmeler yaptık. Buradan da tekrar tekrar vatandaşlarımızı bilgilendirmek istiyoruz. Denizde gösterdiğimiz hassasiyetin karadan da gösterilmesi şart. Daha temiz bir gelecek için bugünümüz bize emanet. Gelecekte bizi taşıyacak adımızla hareket edecek çocuklarımıza yaşayabilecekleri bir doğa bırakmak bizim en önemli görevimiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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Bodrum'da bayram tatilinde teknelerden 2 bin poşet çöp toplandı - Haberler
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