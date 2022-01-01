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Bodrum'da başına taş düşen çocuk hayatını kaybetti

Bodrum'da başına taş düşen çocuk hayatını kaybetti
AA / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, binadan düşen kaplama taş başına isabet eden 4 yaşındaki çocuk hastanede kurtarılamadı.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, binadan düşen kaplama taş başına isabet eden 4 yaşındaki çocuk hastanede kurtarılamadı.

Gümüşlük Mahallesi'nde evlerinin bahçesinde oynayan Furkan Akmeşe'nin (4) başına, evin yüzeyindeki kaplama taş düştü.

Yakınları, yerde hareketsiz yatarken buldukları çocuğu kendi imkanlarıyla ilçedeki özel bir hastaneye götürdü.

Furkan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekiplerince bölgede inceleme başlatıldı.

Çocuğun cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

AA / Ali Ballı - Son Dakika Haberleri

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