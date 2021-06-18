Bodrum'da başı konserve kutusuna sıkışan kedi kurtarıldı
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Bodrum'da başı konserve kutusuna sıkışan kedi kurtarıldı

Bodrum'da başı konserve kutusuna sıkışan kedi kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, başı teneke kutuya sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, başı teneke kutuya sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yalıkavak Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde, bir kedinin başının teneke kutuya sıkıştığı ihbarını alan itfaiye ekipleri, bölgeye gitti.

Ekipler, konserve kutusunu keserek kediyi kurtardı. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen kedi doğal ortamına bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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