Bodrum'da barakası yanan yaşlı adama belediye sahip çıktı

Bodrum ilçesinde yalnız yaşadığı barakada piknik tüpünü çakmakla kontrol ettiği sırada çıkan yangında yaralanan 85 yaşındaki Mehmet Aylı'ya belediye yardım elini uzattı.

Bodrum Belediyesi ekipleri yangının ardından Aylı'yı ziyaret edip acil ihtiyaçlarını belirledi.

Sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından Ayl, geçici barınma yerine yerleştirdi. İhtiyaçlarının bir an önce giderilmesi ve mağduriyetinin kalıcı bir çözüme kavuşturulması amacıyla gerekli çalışmalar da başlatıldı.

Aylı'nın yeni barınma yerine taşınma süresine kadar beslenme, barınma ve diğer ihtiyaçlarının Bodrum Belediyesi tarafından karşılanacağı belirtildi.

Yokuşbaşı Mahallesi 1802 Sokak'ta yaşayan Mehmet Aylı'ya ait baraka ve konteynerde yangın çıkmış, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık bir saatlik çalışmayla söndürmüştü. Yangında yüzünden hafif şekilde yaralanan Mehmet Aylı'ya, 112 Acil Servis ekibi olay yerinde müdahale etmişti. Yangında, baraka ve konteyner kullanılamaz hale gelmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç