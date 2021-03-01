Bodrum'da barakası yanan yaşlı adama belediye sahip çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bodrum'da barakası yanan yaşlı adama belediye sahip çıktı

01.03.2021 16:05 | Son Güncelleme: 01.03.2021 16:08
Bodrum'da barakası yanan yaşlı adama belediye sahip çıktı

Bodrum ilçesinde yalnız yaşadığı barakada piknik tüpünü çakmakla kontrol ettiği sırada çıkan yangında yaralanan 85 yaşındaki Mehmet Aylı'ya belediye yardım elini uzattı.

Bodrum ilçesinde yalnız yaşadığı barakada piknik tüpünü çakmakla kontrol ettiği sırada çıkan yangında yaralanan 85 yaşındaki Mehmet Aylı'ya belediye yardım elini uzattı.

Bodrum Belediyesi ekipleri yangının ardından Aylı'yı ziyaret edip acil ihtiyaçlarını belirledi.

Sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından Ayl, geçici barınma yerine yerleştirdi. İhtiyaçlarının bir an önce giderilmesi ve mağduriyetinin kalıcı bir çözüme kavuşturulması amacıyla gerekli çalışmalar da başlatıldı.

Aylı'nın yeni barınma yerine taşınma süresine kadar beslenme, barınma ve diğer ihtiyaçlarının Bodrum Belediyesi tarafından karşılanacağı belirtildi.

Yokuşbaşı Mahallesi 1802 Sokak'ta yaşayan Mehmet Aylı'ya ait baraka ve konteynerde yangın çıkmış, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık bir saatlik çalışmayla söndürmüştü. Yangında yüzünden hafif şekilde yaralanan Mehmet Aylı'ya, 112 Acil Servis ekibi olay yerinde müdahale etmişti. Yangında, baraka ve konteyner kullanılamaz hale gelmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Faik Öztrak Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Kerimcan Durmaz
Spor Mustafa Er Cenk Tosun Ersun Yanal Aykut Kocaman Mustafa Yumlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aydın Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bodrum'da barakası yanan yaşlı adama belediye sahip çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.3.2021 16:10:08. #1.14#
title