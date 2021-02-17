Bodrum'da balıkçı teknesinde çıkan yangın hasara yol açtı
17.02.2021 13:47 | Son Güncelleme: 17.02.2021 14:00
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir balıkçı teknesinde çıkan yangın söndürüldü.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir balıkçı teknesinde çıkan yangın söndürüldü.
Gündoğan Balıkçı Barınağı'na bağlı teknede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Tekne sahipleri ve çevredeki balıkçıların yangın tüpleriyle müdahale ettiği alevler söndürüldü.
Yangın nedeniyle teknede hasar oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı