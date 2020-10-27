Bodrum'da balık çiftlikleri gazetecilere gezdirildi

Muğla Kültür Balıkçıları Derneği Başkanı İhsan Bozan, basın mensuplarına Bodrum Güllük açıklarındaki balık çiftliklerini gezdirdi.

Muğla Kültür Balıkçıları Derneği Başkanı İhsan Bozan, basın mensuplarına Bodrum Güllük açıklarındaki balık çiftliklerini gezdirdi.

Bozan, balık çiftliklerindeki faaliyetleri göstermek, yavru balıkların nasıl büyütüldüğünü, nasıl yemlendiğini ve hastalanmaması için nasıl aşılanma yapıldığını göstermek amacıyla Bodrum Güllük açıklarındaki balık çiftliklerinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Etkinlikte basın mensuplarına daha sonra Avrupa'ya giden balıkların işlendiği tesisler gezdirildi.

Bozan, kültür balıkçılığı sektörünü daha yakından tanıtmak ve ülkeye ne kadar katkısı olduğunu göstermek için basın turu düzenlediklerini söyledi.

Güllük Körfezi'nde toplam 58 balık çiftliğinin olduğunu ifade eden Bozan, "Bu çiftliklerin toplam kapasitesi 89 bin ton. Hiçbir zaman kültür balığı işletmeleri kaçak ve ruhsatsız olarak çalışmadı. Bu kapasite de bununla sınırlandırılmıştır." dedi.

İlave bir ton bile balık üretebilecek bir alan söz konusu olmadığını savunan Bozan, şöyle konuştu:

"Karadeniz, Akdeniz ve diğer yeni bölgelerde sektör büyümeye çalışmaktadır. Basında özellikle 'Balık çiftliklerinde gece kimyasal yem kullanılıyor, bu yemler koku yapar insan sağlığına zarar verir, denetlenmediği için yüzlerce kaçak balık çiftliği var' ifadelerine yer verilmiş. Bu iddia tamamen gerçek dışıdır. Asılsız ve yalan haberlerle sektörümüzün itibarı ve geleceğiyle bilerek oynayan şahıslar hakkında ayrıca cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunma hakkımızı da saklı tutuyoruz. Söylenildiği gibi balık çiftliklerinin çevreye olumsuz bir etkisi de söz konusu değildir. Bölgede 2008'den bu yana işletmelerden mayıs ve ağustos aylarında su numunesi ve dip çamur numunesi alınıyor. Yapılan analiz ve incelemelerde şimdiye kadar bir kirlilik sonucuna rastlanmadı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı