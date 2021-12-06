BODRUM'DA BAHÇE KAPISI ÇALAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Haberler
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BODRUM'DA BAHÇE KAPISI ÇALAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, demir bahçe kapılarını çalan 2 şüpheli İzmir'de yakalandı.

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, demir bahçe kapılarını çalan 2 şüpheli İzmir'de yakalandı. Şüpheliler, sevk edildikleri mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bodrum'da, 4 Aralık'ta kuvvetli sağanak yağmur nedeniyle Yokuşbaşı ve Umurca Mahallesi'nde elektrik kesintileri meydana geldi. İddiaya göre İzmir'den bir kamyonetle Bodrum'a gelen M.C.C. ve D.A., bu durumu fırsat bilip, Yokuşbaşı ve Umurca Mahallerindeki 15 bahçenin kapılarını sökerek çaldı. Mağdur vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Şikayetler üzerine harekete geçen polis, şüphelilerin plakasız bir kamyonetle geldiğini ve kapıları çaldıktan sonra İzmir yönüne gittiklerini belirledi. Bunun üzerine durum İzmir polisine bildirildi. Muğla ve İzmir polisi, ortak çalışma sonucunda 2 şüpheliyi, hurdacıya sattıkları demir bahçe kapılarıyla yakalayıp, gözaltına aldı. Hırsızlıktan sabıkalı oldukları belirlenen şüpheliler M.C.C. ve D.A., Bodrum'a getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BODRUM'DA BAHÇE KAPISI ÇALAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

BODRUM'DA BAHÇE KAPISI ÇALAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

BODRUM'DA BAHÇE KAPISI ÇALAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

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