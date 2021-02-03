Bodrum'da badem ağaçları çiçek açtı
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Bodrum'da badem ağaçları çiçek açtı

03.02.2021 16:04 | Son Güncelleme: 03.02.2021 16:10
Bodrum'da badem ağaçları çiçek açtı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir haftadır etkili olan sağanak yağmur ve fırtınanın ardından çiçek açan badem ağaçları, görenleri şaşırttı.

 Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir haftadır etkili olan sağanak yağmur ve fırtınanın ardından çiçek açan badem ağaçları, görenleri şaşırttı.

Ülke genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle yurdun büyük bölümünde kar yağışı etkili olurken, Güney Ege'nin gözde turizm merkezlerinden Bodrum'da hava sıcaklıkları 10 derecinin üzerinde seyrediyor. İlçeye 8 kilometre mesafedeki Torba Mahallesi'nde ormanlık alan içerisindeki badem ağaçları ise güzel havaya aldanıp, çiçek açtı. Çiçek açan ağaçları görenler ise şaşkınlık yaşadı.  

Bodrum'da badem ağaçları çiçek açtı
Bodrum'da badem ağaçları çiçek açtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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